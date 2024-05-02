Руины дворца Тутмоса III нашли на Синайском полуострове
Египетская археологическая миссия обнаружила на севере Синайского полуострова остатки монументального здания. Оно было построено из сырцового кирпича и относилось к эпоху фараона Тутмоса III (1490-1436 годы до нашей эры).
Ученые предположили, что здание использовалось как резиденция фараона, где он мог провести дни отдыха между военными кампаниями. Оно состояло из двух прямоугольных залов, соединенных между собой, и нескольких дополнительных комнат.
Главный вход располагался на северной стороне. Он вел в просторный зал с колоннами. К нему примыкал зал меньшего размера с выходами на восток и запад. Археологам удалось найти каменные пороги этих помещений.
Известно, что за годы своего правления Тутмос III провел 17 военных кампаний. Он расширил южные и восточные границы Египта и привел империю к «зениту могущества».
Дворец располагался в начале древнего маршрута под названием «Дорога Гора». Она шла от Египта через Синайский полуостров к современному сектору Газа и была усеяна укрепленными военными объектами. Археологи отметили, что находка нового здания позволяет лучше понять военную историю Древнего Египта.
Позднее дворец был превращен в кладбище. Среди древних захоронений археологи нашли в детские могилы, сообщает Министерство туризма и археологии Египта.
Ранее был найден «спа-комплекс» египетских фараонов. Находку сделали российские археологи.