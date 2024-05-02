Руины дворца Тутмоса III нашли на Синайском полуострове

Египетская археологическая миссия обнаружила на севере Синайского полуострова остатки монументального здания. Оно было построено из сырцового кирпича и относилось к эпоху фараона Тутмоса III (1490-1436 годы до нашей эры).

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Ученые предположили, что здание использовалось как резиденция фараона, где он мог провести дни отдыха между военными кампаниями. Оно состояло из двух прямоугольных залов, соединенных между собой, и нескольких дополнительных комнат.

Главный вход располагался на северной стороне. Он вел в просторный зал с колоннами. К нему примыкал зал меньшего размера с выходами на восток и запад. Археологам удалось найти каменные пороги этих помещений.

Известно, что за годы своего правления Тутмос III провел 17 военных кампаний. Он расширил южные и восточные границы Египта и привел империю к «зениту могущества».

Дворец располагался в начале древнего маршрута под названием «Дорога Гора». Она шла от Египта через Синайский полуостров к современному сектору Газа и была усеяна укрепленными военными объектами. Археологи отметили, что находка нового здания позволяет лучше понять военную историю Древнего Египта.

Позднее дворец был превращен в кладбище. Среди древних захоронений археологи нашли в детские могилы, сообщает Министерство туризма и археологии Египта.

Ранее был найден «спа-комплекс» египетских фараонов. Находку сделали российские археологи.