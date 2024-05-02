В WhatsApp появилась функция организации мероприятий в «Сообществах»

Разработчики WhatsApp представили две новые функции, упрощающие взаимодействие в рамках «Сообществ». Об этом говорится в блоге компании.

Первое нововведение — это интегрированный инструмент для планирования мероприятий, который позволяет участникам «Сообществ» анонсировать, создавать и управлять событиями прямо в приложении. Теперь каждый участник «Сообщества» имеет возможность инициировать мероприятие, тогда как другие члены могут подтвердить свое намерение участвовать.

Информация о предстоящих событиях будет доступна на странице группы, а напоминания будут автоматически отправляться по мере приближения даты мероприятия. На данный момент функция организации событий доступна для групп с «Сообществами», и в ближайшем будущем станет доступной для всех групповых чатов.

Также разработчики внедрили систему цепочки ответов на сообщения администраторов в «Сообществах». Ответы будут организованы таким образом, чтобы минимизировать беспорядок в чате. Причем уведомления о таких ответах по умолчанию отключены, что предотвращает спам.