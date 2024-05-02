Роскомнадзор заблокировал более 1000 фишинговых сайтов в апреле

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который входит в Роскомнадзор, активно борются с интернет-мошенниками. В апреле 2024 года они блокировали более тысячи фишинговых ресурсов, предотвращая попытки киберпреступников получить доступ к конфиденциальной информации пользователей.

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Помимо блокировки фишинговых сайтов, специалисты Центра выявили и устранили 574 случая нарушения маршрутизации трафика, что помогает предотвратить несанкционированный доступ к данным. Также были зафиксированы и отражены 7 DDoS-атак на системы защищаемых субъектов, что подтверждает необходимость постоянного мониторинга и защиты сетевых ресурсов.

Помимо этого, специалисты направили 79 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в программном обеспечении с рекомендациями по их устранению, что помогает повысить уровень безопасности сети в целом.