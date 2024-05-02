В России подешевел флагманский iPhone 15 Pro Max

Самый мощный флагманский смартфон Apple, iPhone 15 Pro Max, подешевел в России на 35%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

На старте продаж осенью 2023 года iPhone 15 Pro Max продавали в России в среднем за 189–200 тыс. руб. В апреле 2024 года стоимость флагманской модели опустилась уже ниже 120 тыс. руб. Разница по сравнению с первоначальной стоимостью составила более 35%.

Цена на iPhone 15 Pro Max может отличаться в зависимости от региона продажи, страны, для которой предназначен смартфон, объема памяти, количества поддерживаемых SIM-карт, цвета и других параметров.

iPhone 15 Pro Max выполнен в прочном титановом корпусе. Смартфон оснащается 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой ProMotion (частоты обновления 120 Гц), тройной камерой: основной на 48 Мп, ультраширокоугольной на 12 Мп и телеобъективом с перископом с разрешением 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом. За производительность устройства отвечает фирменный чип Apple A17 Pro. От базовых моделей эта версия также отличается наличием кнопки действия вместо переключателя беззвучного режима.