В России подешевел флагманский iPhone 15 Pro Max

На россйиском рынке заметно снизилась стоимость топового смартфона iPhone 15 Pro Max. Об этом Mail.ru.

«Флагманский айфон с гигантским экраном продается в российских магазинах по сниженной цене», — отметили авторы медиа. Если на старте продаж за аппарат просили «феноменальные» 189-200 тысяч рублей, то в начале мае он оказался доступен за 120 тысяч рублей.

По словам журналистов, разница в цене составила 35 процентов. Подешевевший примерно на треть аппарат доступен в базовой версии с накопителем емкостью 256 гигабайт — версии на 128 гигабайт, в отличие от iPhone 14 Pro Max, в текущем поколении не предусмотрено.

15 Pro Max оснащен 6,7-дюймовым дисплеем LTPO Super Retina XDR OLED с частотой 120 герц и поддержкой Always-On display. Также аппарат имеет флагманский процессор Apple A17 Pro, 8 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей и лидаром. Смартфон получил титановый корпус, Face ID, аккумулятор емкостью 4441 миллиампер-часов.

В конце апреля стало известно, что представленный в 2021 году iPhone 13 подешевел в России. Если на старте продаж он стоил 80 тысяч рублей, то весной 2024 года стал доступен за 60 тысяч рублей.