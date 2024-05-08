Любопытные факты о торнадо: катаклизм, который нельзя предвидеть

Торнадо — пожалуй, один из самых разрушительных погодных феноменов. Скорости и силы этих непредсказуемых циклонов достаточно, чтобы уничтожать целые города за считанные секунды. Журнал Smithsonian Magazine поделился любопытными фактами о торнадо.

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Торнадо появляются из-за суперъячеек

Торнадо рождаются внутри особых грозовых облаков, которые называют суперъячейками: они отличаются от других видов облаков наличием мезоциклона — вращающегося восходящего потока воздуха. По статистике, лишь один шторм из тысячи порождает суперъячейку, и только каждая пятая из них создает торнадо. Оно формируется по мере того, как мезоциклон набирает скорость.

Чем ближе к земле, тем мощнее торнадо

Атмосферные потоки воздуха становятся сильнее на большой высоте, однако торнадо переворачивают привычные правила игры — они набирают максимальную мощь на низкой высоте. Так происходит из-за того, что сильное вращение начинается на земле, после чего поднимается и формирует видимую воронку. Компьютерные модели показывают, что самые мощные ветра порой находятся всего на пяти метрах над землей.

Торнадо могут появиться где угодно и когда угодно

Большинство торнадо формируются на так называемой «Аллее торнадо» — отрезке американских Великих равнин. Сочетание плоского ландшафта, теплого, влажного воздуха и сухих ветров создает идеальные условия для появления мощных воронок. Но стоит отметить, что, теоретически, торнадо могут возникнуть где угодно. Циклоны не следуют каким-либо предустановленным паттернам. Некоторые факторы могут повлиять на вероятность появления торнадо, но ни один из них не гарантирует стопроцентную безопасность.

Торнадо отличаются уникальным восходящим ветром

Если рассматривать многие погодные феномены, самые агрессивные ветра обычно движутся горизонтально: они направляются на север, юг, восток или запад, но не вверх или вниз. Торнадо, опять же, ломают эти правила. Объекты, находящиеся на пути торнадо, поднимаются в воздух из-за восходящих потоков, после чего превращаются в опасные вихри обломков. Причем мощность этого потока вполне сравнима со скоростью перемещения торнадо по земле.

Поведение торнадо может меняться в зависимости от ландшафта

Ученым сложно предсказать, когда появится торнадо и в каком направлении оно будет двигаться. Перемены ветров и ландшафта не позволяют метеорологам предвидеть точный путь вихря, т.к. торнадо крайне восприимчивы даже к незначительным изменениям в окружении. Хотя известно, что некоторые черты местности могут повысить вероятность появления торнадо. Например, обширные городские районы влияют на грозовые тучи, а они, в свою очередь, влияют на торнадо.

Торнадо обычно вращаются против часовой стрелки, но могут менять направление

В северном полушарии Земли примерно 98% торнадо вращаются против часовой стрелки: метеорологи называют их «циклоническими». Но есть и торнадо, вращающиеся по часовой стрелке — они существуют, просто встречаются гораздо реже. Долгое время направление вращения связывали с силой вращения планеты, но это миф: все дело в том, как вертикальные ветра меняют скорость и высоту внутри шторма.