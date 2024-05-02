Исследователи обнаружили недалеко от полуострова Юкатан самую глубокую в мире «голубую дыру». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Специалисты и дайверы называют «голубыми дырами» подводные пещеры, заполненные водой и находящиеся ниже уровня моря. Свое название они получили из-за контраста глубокой темно-синей воды и светлой воды океана вокруг них.

По данным ученых, глубина мексиканской подводной пещеры «Таам Джа» составляет свыше 420 м. Таким образом, отмечают исследователи, она значительно превосходит другие известные подводные воронки, в том числе, знаменитую «Санша Юнлэ» (301 м).

Ранее «Таам Джа» находилась на втором месте в перечне, уточнили журналисты. Предполагалось, на основе данных эхолота, что ее глубина достигает 274 м. Проведенные исследования показали, что она на самом деле превышает 420 м. Точные данные не удалось получить, так как прибор не смог достичь дна пещеры.

«Там Джа в настоящее время является самой глубокой голубой дырой, обнаруженной на сегодняшний день, глубина воды в ней превышает 420 метров ниже уровня моря, а дна еще предстоит достичь», — отметили ученые.

Океанологи пояснили, что голубые дыры выглядят загадочно, а иногда даже пугающе. Но они представляют из себя не мистические объекты, а оазисы жизни — в них обитают кораллы, губки, морские черепахи, рыбы, моллюски.