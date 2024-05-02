У берегов Мексики нашли самую глубокую подводную пещеру в мире

Ученые идентифицировали самую глубокую голубую дыру в мире. Она расположена в заливе Четумаль у побережья Мексики.

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Объект известен как Таам Джа, что в переводе с языка майя означает «глубокая вода». Последние измерения показали, что ее глубина составляет не менее 420 метров. Она оказалась на 119 метров глубже, чем предыдущий рекордсмен – дыра Дракона в Южно-Китайском море (301 м).

Голубые дыры – это огромные пещеры в морском дне, которые считаются «наследием» ледниковых периодов. Их стены состоят в основном из известняка – пористой осадочной породы, которая легко растворяется в воде. Они образовались в периоды похолоданий, когда уровень моря был значительно ниже. После потепления пещеры оказались заполнены морской водой.

Ученые провели исследования с помощью набора зондов, прикрепленных к круглой металлической раме. Устройство опускается под воду посредством кабеля и в режиме реального времени передает данные о глубине, температуре и других свойствах воды. Предыдущие измерения проводили с помощью эхолота, и их результаты оказались неточными.

Ученые заявили, что на отметке в 420 метров еще не достигли дна, так что на самом деле дыра, вероятно, является еще более глубокой. Они также установили, что на глубине более 400 метров показатели температуры и солености напоминают условия Карибского моря и близлежащих прибрежных рифовых лагун. Возможно, Таам Джа связана с океаном через сеть скрытых туннелей и пещер, сообщает Frontiers in Marine Science.

Ранее сообщалось, что ученые нашли коралловую «супермагистраль». Она располагается в Индийском океане.