Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 засветился в AnTuTu

Qualcomm готовит к выпуску свой новый процессор Snapdragon 8 Gen 4. Появившаяся в сети информация пролила свет на ход разработки этого передового чипсета, раскрывая интригующие подробности о его производительности и функциях.

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Ранее сообщалось, что Snapdragon 8 Gen 4 тестировался с тактовой частотой 4 ГГц и выше. Это означает, что чипсет достигнет такого результата в одноядерном режиме. Если объединить вышеупомянутую частоту и кластер ЦП «2+6», стоит ожидать огромного прироста и многопоточной производительности.

Как видно из теста AnTuTu, Snapdragon 8 Gen 4 не превышает предел тактовой частоты в 2,4 ГГц и набирает всего 1 855 824 баллов. Причина таких низких результатов может быть связана с тем, что инженерные образцы сильно перегреваются и испытывают троттлинг.

© MobiDevices

Согласно слухам Snapdragon 8 Gen 4 не только на 46% опередит Snapdragon 8 Gen 3 в многоядерном тесте, но и уверенно обгонит Apple A17 Pro и даже составит конкуренцию Apple M3. Новый чипсет разработан на 3-нм техпроцессе и будет включать 6 ядер производительности и 2 энергоэффективных ядра. Официальный дебют Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ожидается в октябре нынешнего года.