Объявлены российские цены флагманов Huawei Pura 70, 70 Pro и 70 Ultra

На сайте официального интернет-магазина Huawei появились цены на новую линейку флагманских смартфонов Pura 70, 70 Pro и 70 Ultra.

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Базовая модель Pura 70 обойдется россиянам минимум в 70 тыс. руб. За версию Pura 70 Pro придется отдать уже 90 тыс. руб. При этом топовую модель – Pura 70 Ultra – вендор оценил в 130 тыс. руб. Pura 70 будет продаваться в розовом, белом и черном цветах, модель Pura 70 Pro – в белом и черном, а Pura 70 Ultra – в коричневом, зеленом и черном.

Все смартфоны из новой серии уже доступны для предзаказа, который продлится до 23 мая 2024 года. При оплате депозита в обозначенный период Huawei подарит покупателю четыре бонуса: беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro 3, магнитный чехол, расширенную на три месяца гарантию, а также купон на бесплатную замену стекла в течение первых трех месяцев после покупки.

Сильной стороной Pura 70 Ultra является камера. Благодаря технологии Huawei XD Motion Engine она способна делать четкие снимки объектов, движущихся на скорости 300 км/ч. Кроме того, смартфон имеет функцию макрозума, которая позволяет снимать объекты с 35-кратным увеличением с близкого расстояния.

Все смартфоны серии Huawei Pura 70 работает под управлением фирменной Android-оболочки EMUI 14.2. В ней нет встроенных сервисов Google, а магазин приложений Google Play заменен фирменный маркетплейсом App Gallery.