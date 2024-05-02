Обновление Windows грозит работе VPN

Американская корпорация Microsoft предупредила о возможных проблемах с VPN-соединениями на компьютерах из-за апрельского обновления операционной системы Windows.

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По данным компании, к сбою может привести обновление KB5036893. Проблемы могут возникнуть в версиях Windows 11 (23H2, 22H2 и 21H2) и Windows 10 (22H2 и 21H2).

«На устройствах Windows могут возникнуть сбои VPN-подключения (…) Мы работаем над решением проблемы и предоставим обновленную версию», —подчеркивается в заявлении Microsoft.

Ранее Microsoft объявила, что прекратит поддержку наборов офисных приложений Office 2016 и Office 2019 после 14 октября 2025 года. В Microsoft предупредили, что использование продуктов после окончания поддержки может сделать их уязвимыми. Также речь идет о снижении производительности. Пользователям предложили перейти на облачный сервис Microsoft 365 У3, работающий по подписке.