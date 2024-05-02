Apple начала тестировать новую версию браузера Safari на базе ИИ

В ближайшее время браузер Safari от Apple может стать «умнее». По данным издания AppleInsider, IT-гигант из Купертино активно тестирует ИИ в программе, благодаря чему в ней может появиться как минимум функция интеллектуального поиска Intelligent Search.

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В настоящее время инженеры Apple тестируют этот инструмент. Он создан на основе фирменной большой языковой модели Ajax. С ее помощью Intelligent Search сможет анализировать статьи в сети и предоставлять пользователям их краткий пересказ.

Скорее всего, новая функция будет похожа на некоторые из нейросетевых расширений, которые уже представлены на рынке. Например, такие сервисы, как Chat-GPT и Perplexity от OpenAI, создают сводки, синтезируя информацию, полученную в интернете.

«Поскольку этот инструмент разработан Apple, в него, скорее всего, будут встроены дополнительные функции конфиденциальности, включая возможную обработку информации на устройстве пользователя, а не на серверах компании», – отметили в AppleInsider.

По данным Statista, Safari является веб-браузером по умолчанию на iPhone и компьютерах Apple. На него приходится около 18% глобального поискового трафика. По доле поискового трафика браузер Apple уступает лишь Google Chrome.

Кроме интеллектуального поиска, Apple, похоже, тестирует функцию под названием Web Eraser, которая позволит пользователям удалять нежелательный контент, такой как реклама, изображения и текст, с веб-страниц. Эти настройки будут запоминаться даже после того, как пользователь закроет вкладку или выключит браузер.

С высокой вероятностью Apple публично расскажет об ИИ-функциях Safari на грядущей конференции разработчиков WWDC, начало которой запланировано на 10 июня 2024.