Ученые придумали новаторское решение против клещей

Ученые придумали новый способ борьбы с клещами. Как оказалось, насекомые не переносят муравьиные феромоны. Открытие сделала группа исследователей из канадского университета Саймона Фрейзера, сообщает ZME Science.

Ученые предположили, что клещи научились избегать своих врагов. Одними из них являются муравьи. Поэтому исследователи провели эксперимент, обработав участок почвы муравьиными феромонами. Эксперимент показал, что клещи стараются избегать этого участка.

Затем ученые выяснили, каких именно соединений избегают клещи и воссоздали их синтетическим путем.

Повторный эксперимент показал, что клещи не переносят синтетические феромоны так же, как и муравьиные.

Теперь ученые прилагают использовать синтетические феромоны в качестве репеллента для людей либо в виде спрея для личного использования, либо в качестве репеллента для окружающей среды.