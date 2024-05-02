В Госдуме призвали запретить упоминания запрещенных в России соцсетей

В России необходимо запретить публичное упоминание запрещенных социальных сетей и призывы к подписке на страницы с этих платформ. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Комментируя победу россиянина в деле о краже идеи для видеоролика в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), депутат обратился к подписчикам с вопросом: «Почему судьи вынуждены заниматься защитой интересов людей, которые в целях получения коммерческой выгоды осознанно обходят ограничения, введенные государством? И какой сигнал при этом получает общество?».

Горелкин подчеркнул необходимость запрета на рекламу в соцсетях, которые заблокированы на территории России, и выразил мнение о том, что следует прекратить любые упоминания их названий в публичном пространстве.

«В довесок к технической блокировке доступа к Instagram и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) необходимо вводить запрет на размещение рекламы в запрещенных соцсетях. Более того, считаю, что следует запретить также их рекламу, а в частности — любые публичные упоминания названий этих платформ и призывы подписываться», — заявил Горелкин.

Он также указал на то, что многие звезды шоу-бизнеса продолжают предлагать своим подписчикам вступить в запрещенные соцсети, не осознавая потенциальных рисков для своих фолловеров.