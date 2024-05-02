Microsoft направит $2,2 млрд на развитие ИИ в Малайзии

Американская технологическая корпорация Microsoft вложит рекордные $2,2 млрд в развитие облачных технологий и трансформацию искусственного интеллекта (ИИ) в Малайзии.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.

"Мы стремимся поддерживать трансформацию искусственного интеллекта в Малайзии и гарантировать, что это принесет пользу всему населению страны", - сказал гендиректор корпорации Сатья Наделла.

В течение четырех лет компания намерена вложить $2,2 млрд в создание в Малайзии инфраструктуры для облачных вычислений и ИИ, а также в организацию обучения работе с ИИ еще для 200 тыс. человек.

"Все больше компаний используют возможности искусственного интеллекта, и наличие правильной цифровой инфраструктуры в Малайзии становится ключом к обеспечению будущего экономики страны", - отметил в связи с этим министр экономики Малайзии Рафизи Рамли, слова которого приводятся в заявлении американской компании.

Ранее Microsoft сообщила, что выделит $1,7 млрд на развитие ИИ и облачной инфраструктуры в Индонезии в ближайшие четыре года.