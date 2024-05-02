Астрономы описали раскаленную планету с облаками из камня

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» помог ученым лучше понять свойства раскаленной планеты WASP-43b, расположенной на расстоянии 260 световых лет от Земли. Это газовый гигант, который по размерам сравним с Юпитером, но при этом в два раза массивнее.

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Планета вращается вокруг звезды-оранжевого карлика и расположена очень близко к ней. Она совершает полный оборот всего за 19,5 часов и всегда обращена к светилу только одной стороной.

Планету открыли в 2011 году, но только сейчас ученые смогли получить более точные данные о ней. Они описали WASP-43b как «сложный, негостеприимный мир с яростными ветрами, резкими перепадами температур и облаками, которые, вероятно, состоят из испарившегося камня».

На основании данных «Уэбба» в среднем инфракрасном диапазоне ученые смогли измерить температуру планеты. На дневной стороне она составила 1250 градусов Цельсия, на ночной – 600 градусов.

Такая большая разница нетипична для планет с чистой и безоблачной атмосферой. Ученые заключили, что на ночной стороне находятся высокие облака, которые блокируют большую часть инфракрасного света.

Наблюдения также указали на наличие воды и отсутствие метана. Последнее открытие стало неожиданностью, поскольку этот газ считался типичным для горячих Юпитеров. Ученые связали эту особенность с наличием сверхзвуковых ветров со скоростью до 9000 км/час – они так быстро переносят компоненты, необходимые для формирования метана, на дневную сторону, что молекула просто не успевает образоваться, сообщает Nature Astronomy.

«Будущие исследования должны раскрыть более широкие последствия асимметричного нагрева для экстремальных инопланетных миров», – отметили ученые.

Ранее ученые раскрыли загадку «сердца» Плутона. Оно возникло в результате космического катаклизма.