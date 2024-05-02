Пять новых гидротермальных источников открыли в Тихом океане

На востоке тропической части Тихого океана обнаружили пять ранее неизвестных гидротермальных источников. Исследования провели с помощью подводного робота.

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Источники находятся на морском дне на глубине 2550 метров. Температура выбрасываемой ими жидкости превышает 500 градусов Цельсия.

Находку сделали в районе Восточно-Тихоокеанского возвышения – части вулканической горной цепи срединно-океанического хребта, где две тектонические плиты расходятся со скоростью около 11 см в год. Участники исследования с помощью глубоководного робота смогли создать подробную карту этого места.

Известно, что гидротермальные источники богаты химическими веществами. Они поддерживают целые экосистемы. Их открытие в свое время изменило представление ученых об условиях, способных поддерживать жизнь на Земле.

Авторы новой научной работы из Лихайского университета США решили узнать больше о вулканических и гидротермальных системах в глубоководных районах, где формируется новое морское дно. В условиях высокой температуры и давления процветают уникальные сообщества живых существ.

Ученые отметили, что на срединно-океанический хребет приходится более 75% вулканической активности планеты. Он усеян тысячами источников, которые в совокупности выделяют 10% всего внутреннего тепла Земли, сообщает

«Мы хотим расширить наше понимание того, как гидротермальные источники выделяют тепло и химические вещества, проходя через морское дно и воздействуя на Мировой океан», – подчеркнули авторы.

Ранее сообщалось, что подводную гору нашли у берегов Чили. Ее заметили благодаря гравитационной аномалии.