Google разнообразит телефонные разговоры внедрением «фекальной кнопки»

Компания Google готовится к обновлению приложения «Телефон». Она внедрит туда новые опции, передает 3Dnews.ru.

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Напомним, что «Телефон» — стандартный инструмент совершения звонков на устройствах с Android. Разработчики планируют создать Audio Emoji, с помощью которых во время разговора можно будет воспроизводить короткие аудиозаписи.

Примечательно, что их будут слышать оба участника разговора. В ходе беседы можно будет воспроизводить звуки аплодисментов, смеха, печальный звук тромбона, барабанной дроби и так далее. Для получения доступа к звуковым эффектам необходимо будет нажать на одну из кнопок в дополнительном меню номеронабирателя приложения «Телефон».

Как стало известно, список будет включать в себя и «фекальную кнопку», предполагающую воспроизведение соответствующего звука.

Ранее Google внедрила в свой браузер Chrome новую функцию, которая предупреждает пользователей о сайтах, отправляющих чрезмерное количество уведомлений.