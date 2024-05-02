Немецкая компания создала робопчелу, способную летать роем

Немецкая компания Festo представила бионическую пчелу BionicBee, которая способна летать роем. Как сообщает пресс-служба компании, устройство размером с голубя поднимается в воздух благодаря маховым крыльям.

© Festo.com

Робот представляет собой орнитоптер, которые приводятся в движение бесщеточным электродвигателем. При длине корпуса в 22 см и размахе крыльев в 24 см вес устройства составляет всего 34 грамма — добиться этого удалось благодаря использованию в разработке искусственного интеллекта на основе генеративных алгоритмов. Регулировка наклона и геометрии крыльев с помощью трех сервомоторов позволяет роботу лететь вперед, делать развороты в обе стороны и кружить на месте.

Сам полет в рое строится на системе широкополосных маяков, которые устанавливаются в помещении — связываясь с ними, пчелы определяют свое место в пространстве и в рое. Сама система для успешного взаимодействия между отдельными роботами учитывает множество факторов, включая турбулентность от махов крыльями.

В компании отметили, что создание робопчелы и системы согласованного полета стало ценным опытом для инженеров. Festo выразила надежду, что когда-нибудь он пригодится для разработки еще более продвинутых устройств.