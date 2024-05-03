Пользователей WhatsApp начнут блокировать за спам

Разработчики WhatsApp планируют ввести систему ограничений для аккаунтов, злоупотребляющих рассылкой нежелательных сообщений. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Нововведение было обнаружено в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.10.5. Оно предусматривает временную блокировку пользователей, из-за чего они будут лишены возможности создавать новые чаты.

В связи с тем, что в мессенджере используется сквозное шифрование, система не сможет видеть сами сообщения, но сможет выявлять спам по поведению пользователя. Например, при использовании автоматизированных инструментов для массовой отправки сообщений и частых рассылках пользователь будет определяться как «спамер».

Предполагаемые меры наказания будут автоматическими и временными, благодаря чему заблокированные пользователи продолжат получать сообщения и общаться в уже существующих группах, но вступать в новые чаты и инициировать новые диалоги в течение определенного периода времени будет невозможно.

Когда новые ограничения вступят в силу, не уточняется.