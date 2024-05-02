Ученые показали лицо жившей 75 тысяч лет назад неандерталки

Исследователи реконструировали лицо неандертальской женщины и продемонстрировали, что неандертальцы и современные люди довольно похожи, рассказал журнал Newsweek. Фильм о новом исследовании ученых из Кембриджского и Ливерпульского университетов вышел на Netflix 2 мая.

© JAMIE SIMONDS/BBC STUDIOS

Останки женщины-неандерталки были найдены в 2018 году в пещере Шанидар в Иракском Курдистане. Эта пещера стала одним из важнейших археологических памятником неандертальцев — в ней обнаружили останки нескольких особей этого вымершего вида.

Неандертальцы — одни из ближайших родственников Homo sapiens, человека разумного. Они долгое время обитали в Евразии и исчезли около 40 тысяч лет назад. В определенных регионах и периодах они сосуществовали с Homo sapiens и даже скрещивались с ними.

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Реконструкция лица, созданная для фильма Netflix, основана на останках женщины, получившей имя «Шанидар З». Останки представляли собой сочлененный скелет почти до пояса, включая череп. Новый анализ показал, что Шанидар З. было около 40 лет — серьезный возраст для доисторической эпохи.

Найденный череп был сильно сдавлен и фрагментирован. Голова женщины, скорее всего, была раздавлена камнепадом вскоре после ее смерти. Эксперты извлекли ее останки из пещеры и реконструировали череп, соединив более чем 200 фрагментов.

Затем восстановленный череп отсканировали для цифровой реконструкции. Следующим шагом стала 3D-печать модели черепа на основе цифровой версии. Реконструированную голову неандерталки создали палеохудожники Адри и Альфонс Кеннис. Они добавили слои искусственных мышц и кожи, чтобы показать, как она выглядела.

Британский палеоантрополог Эмма Помрой рассказала, что черепа неандертальцев и людей очень разные. Судя по черепам, у неандертальцев были огромные надбровные дуги, выдающиеся носы, а подбородков не было. Однако воссозданное лицо демонстрирует, что в жизни эти различия не были столь резкими.