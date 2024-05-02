Apple получила $20 млрд от Google за маленькую уступку

В 2022 году Google заплатила Apple $20 млрд за то, чтобы одноименный продукт компании стал поисковой системой по умолчанию в Safari на iPhone, iPad и Mac. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на материалы судебного дела, которые были раскрыты в рамках антимонопольного спора с Министерством юстиции США.

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Министерство юстиции обвинило Google в монополии на поиск в интернете. В иске против IT-гиганта основное внимание уделяется сделке Google с Apple. В ноябре прошлого года в документах дела отмечалось, что Google выплачивает Apple 36% от дохода, который она получает от поисковика в Safari, при каждом перезаключении. Теперь же выяснилось, что последний раз, в 2022 году, сумма сделки составляла $20 млрд.

В октябре прошлого года генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что соглашение между Apple и Google сделало невозможным конкуренцию на рынке интернет-поиска для других поисковых машин вроде Bing. В какой-то момент Microsoft хотела, чтобы Apple купила Bing, но Apple оказалась не заинтересована предложением. Microsoft обвинила в срыве сделки Google. В ответ старший вице-президент Apple по интернет-сервисам Эдди Кью заявил, что Apple использует Google в качестве поисковой системы по умолчанию, потому что компания «всегда считала ее лучшей».

Google является поисковой системой по умолчанию на устройствах Apple в большинстве стран, но пользователи могут выбрать Yahoo, Bing, DuckDuckGo и Ecosia в качестве альтернативы. Сделать это можно в настройках браузера Safari.

Если Google проиграет антимонопольный иск, сделка между Apple и Google может быть расторгнута. Решение судьи будет вынесено до конца 2024 года.