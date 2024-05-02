Необычный браузер Arc стал доступен пользователям Windows 11

The Browser Company объявила о выпуске фирменного браузера Arc для Windows 11. На других версиях ОС от Microsoft приложение не работает, сообщает портал iXBT.

© YouTube/ The Browser Company

По итогу длительного тестирования The Browser Company официально выпустила браузер Arc 1.0.1 для операционной системы Windows 11. На данный момент Arc совместим исключительно с Windows 11, а пользователи Windows 10 должны будут подождать выхода версии для их систем. Кроме того, разработчики планируют расширить поддержку до устройств на базе ARM выпуском Arc для ARM64.

Согласно источнику, Arc для Windows разработан на языке программирования Swift от Apple, как и версия для macOS, благодаря чему в приложении используется общий базовый код для обеих платформ.

Arc, который уже называют «заменой Chrome», предлагает уникальный пользовательский интерфейс с боковой панелью, где расположены вкладки, библиотеки, заметки и архивированные вкладки. Среди особенностей браузера — возможность переименования вкладок, предварительного просмотра ссылок и создания заметок непосредственно в браузере.

В то же время из-за непривычного дизайна и уникального сочетания клавиш у пользователей может уйти немало времени на освоение Arc, пишет iXBT.