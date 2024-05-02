В Госдуме рассказали о признаках слежки за смартфоном

Подозрительная работа смартфона и самопроизвольные включения приложений и программ могут говорить о мошеннических действиях.

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Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Если обнаружена подозрительная работа смартфона, необходимо воспользоваться специальными сервисами для проверки телефона на предмет мошеннических действий», - передает слова Немкина РИА Новости.

По словам эксперта, осуществлять проверку смартфона при помощи специальных кодов нужно аккуратно, желательно делать это под руководством представителей сотовой связи.

Прежде всего необходимо обратить внимание на быстрый расход аккумулятора, самозапуск программ в фоновом режиме, а также произвольное включение приложений, микрофона или видеокамеры телефона. Эти действия помогут распознать слежку мошенников за смартфоном.