В Японии обнаружили новый вид лилии

Ботаники из Киотского университета и Столичного университета Осаки описали новый вид японских лилий. Ему присвоили научное название Lilium pacificum. Это первый вид японских лилий, открытый за последние 110 лет.

© Osaka Metropolitan University

Lilium pacificum произрастает в прибрежных районах острова Хонсю, обращенных к Тихому океану. У цветка есть необычная особенность – кончики его листьев изогнуты в форме когтей.

Авторы нового исследования стремились раскрыть эволюционную историю лилий. Ранее были известны всего четыре таксономические группы, но ученые считали, что их может быть гораздо больше.

Ботаники собрали и проанализировали различные образцы лилий из разных регионов Японии. В частности, был проведен генетический анализ.

«Результаты нашей обширной работы пересматривают общепринятую классификацию по восьми таксонам, включая то, что мы назвали Lilium pacificum, первый новый вид японской лилии за последние 110 лет», – говорится в тексте научной работы.

Ученые заключили, что семь из восьми таксономических групп являются эндемичными для Японии. Каждая из них адаптирована к своей среде обитания, будь то побережье или горы, и обладает уникальными чертами, сообщает Taxon.

Ранее сообщалось, что в Гондурасе открыли новый вид магнолий. Ему дали название Magnolia ciroorum.