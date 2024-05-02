Ученые предупредили о процветающей из-за чистого воздуха инфекции

Новые исследования показали, что очищающийся воздух может способствовать распространению тяжелой бактериальной инфекции, известной как болезнь легионеров (легионеллез). Об этом рассказал портал SciTechDaily.

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Болезнь легионеров — респираторное заболевание с уровнем смертности в 10-25 процентов. Его вызывает вдыхание бактерий легионеллы. Эти бактерии живут в воде: легионеллу находят в жидкостях кондиционеров, в промышленных и бытовых системах охлаждения, в фонтанах, в бойлерных и душевых установках, в шлангах водопроводного и промышленного оборудования.

Первая известная вспышка болезни легионеров произошла на съезде Американского легиона (организация ветеранов боевых действий ) в Филадельфии в 1976 году. Вспышку связывают с колониями легионелл, которые размножались в жидкости вентиляционной системы.

Болезнь протекает с сильной лихорадкой, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения.

Ученых озадачил глобальный рост заболеваемости легионеллезом с 2000 года. В США количество зарегистрированных случаев болезни увеличилось с 1100 в 2000 году до почти десяти тысяч в 2018-м. Международная группа исследователей связала такие показатели со снижением загрязнения воздуха диоксидом серы (образуется при сжигании нефти, дизеля или угля).

Переносимые по воздуху капли воды с бактериями легионеллы активно поглощают диоксид серы из окружающей среды. Если уровень диоксида серы высок, вода становится неблагоприятной средой для бактерий.

Поскольку загрязнение диоксидом серы снижается, бактерии дольше живут в каплях воды, переносимых по воздуху. В результате растет вероятность, что жизнеспособные бактерии могут оказаться в легких человека.

Авторы исследования подчеркнули, что снижение загрязнения диоксидом серы имеет множество преимуществ для здоровья, но сотрудники сферы общественного здравоохранения и врачи должны знать о потенциально повышенном риске болезни легионеров.