США считают, что ИИ не должен управлять ядерным оружием

США уверены, что человек должен иметь полный контроль над ядерным оружием, не позволяя искусственному интеллекту (ИИ) принимать решения о его применении, и хотели бы видеть аналогичную позицию РФ и КНР. Такое заявление сделал первый заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Пол Дин.

По его словам, которые приводит агентство Reuters, Вашингтон "четко и твердо выразил убежденность", что только человек должен иметь контроль над этим оружием.

"Мы [США] приветствовали бы аналогичное заявление со стороны Китая и Российской Федерации", - отметил Дин, назвав такой постулат "чрезвычайно важной нормой ответственного поведения".

26 апреля на пресс-конференции в Пекине госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Китай в ближайшие недели впервые проведут двусторонние переговоры по теме ИИ.