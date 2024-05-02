В России закончились оригинальные запчасти для техники Apple

Американская компания Apple с февраля 2024 года прекратила поставлять детали своим авторизованным сервисным центрам (АСЦ) в России, после этого оригинальные комплектующие для iPhone и MacBook в стране закончились. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на независимого аналитика, автора Vilianov.com Сергея Вильянова и источник в сервисном центре.

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Как пишет издание, на устройства Apple перестали ставить оригинальные комплектующие при ремонте. Представитель одного из АСЦ рассказал, что iPhone 14 и 15 не обслуживаются в РФ, а оригинальные запчасти на предыдущие поколения перестали поставлять в декабре 2023 года.

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По его словам, до последнего времени на складах Apple были остатки комплектующих, на которые и меняли «внутренности» смартфонов.

Несмотря на это, авторизованные сервисные центры американской компании продолжают работать в РФ. В Москве функционируют шесть таких центров.