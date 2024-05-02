В России снизилось число пользователей даркнета

В России за год снизилось более чем в два раза число пользователей даркнета. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на официальную статистику сервиса Tor, предоставляющего доступ в теневой сегмент интернета.

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По данным Tor, если в апреле 2023 года даркнетом пользовались 100 тыс. человек в сутки, то в апреле текущего года количество подключений уменьшилось до 48 тыс. в сутки.

26 апреля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что ведомство изъяло около 350 миллионов рублей, а также 200 электронных носителей у подозреваемых в работе нелегальной интернет-платформы Hydra.

Также она отметила, что деньги и ценности были обнаружены во время расследования уголовного дела о деятельности интернет-площадки. Розыскные мероприятия проводились на территории Москвы, Московской области, Хабаровского и Краснодарского краев, а также Белоруссии.