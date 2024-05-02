Ученые раскрыли тайну происхождения полыньи размером с Чехию в Антарктиде

Международная группа ученых из Швеции, Великобритании и США выяснила, откуда в морских льдах вокруг Антарктиды взялась гигантская полынья Мод-Райз. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

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В 1970-х годах специалисты впервые выяснили, что в море Уэдделла у западных берегов Антарктиды время от времени открывается большое пространство, свободное ото льдов. Объекту дали имя Мод-Райз по названию расположенного в этом районе подводного хребта.

В 2016-2017 годах полынья неожиданно появилась и расширилась до 80 тыс. квадратных километров, что превышает площадь Чехии.

В 2024 году команда ученых определила причины этого феномена. Она обнаружила, что полынья возникает в результате сложного взаимодействия ветра, океанских течений и особой географии дна океана, переносящего тепло и соль на поверхность.

Как показали наблюдения, в 2016 и 2017 годах большое круговое океанское течение вокруг моря Уэдделла усилилось. Это привело к тому, что глубинный слой теплой соленой воды поднялся, облегчив вертикальное смешивание соли с поверхностными водами.

Также оказалось, что под действием сильных ветров и особого рельефа дна соль накапливалась на подводных вершинах в тех местах, где во льдах образовалась проталина.

По словам ученых, некоторые из процессов, создавших полынью Мод-Райз, также способствуют общему сокращению морского льда в омывающем Антарктиду Южном океане.