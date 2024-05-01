«Большие данные» раскрыли настоящее влияние авиаперевозок на климат

Расхождение объясняется лазейкой в Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 года. В то время как страны с высоким уровнем дохода должны сообщать об авиационных выбросах, это обязательство не распространяется на 151 страну со средним и низким уровнем дохода, включая таких крупных эмитентов, как Китай и Индия.

Исследование проливает свет на ранее не сообщаемые выбросы, например, Китай стал вторым по величине эмитентом после США. Эти всеобъемлющие данные позволяют принимать более обоснованные решения относительно стратегий сокращения выбросов.

Исследование также подтверждает корреляцию между экономическим благосостоянием и активностью авиаперевозок. США занимают первое место по общему объему выбросов, в то время как Норвегия, как ни странно, занимает третье место по количеству внутренних перелетов на душу населения.

«Выбросы на одного человека в Норвегии были невероятно высокими», — говорит соавтор исследования Хелене Мури.

Разработанная исследователями модель AviTeam предлагает расчеты выбросов в режиме реального времени. И способна помогать стратегически внедрять устойчивые решения в авиационной отрасли.