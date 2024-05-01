ИИ поможет контролировать компьютер силой мысли

Ученые создали систему управления компьютером с помощью силы мысли. Разработка использует искусственный интеллект для анализа мозговых волн, считываемых при помощи безболезненной электроэнцефалографии.

© Ferra.ru

В ходе исследования участники эксперимента учились управлять курсором на экране, представляя движения рук. Система на основе искусственного интеллекта превзошла традиционные методы по точности распознавания команд.

Ученые считают, что данная технология может стать первым шагом к созданию нейроуправляемых роботизированных помощников для людей с нарушениями двигательных функций. В будущем управление компьютером с помощью силы мысли может стать доступно не только людям с ограниченными возможностями, но и здоровым людям, например, для игр.

Сейчас технология находится на стадии разработки, однако полученные результаты являются многообещающими.