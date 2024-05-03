Ученые создали основу для принципиально новых компьютеров

Ученые из Университета Вайоминга совершили прорыв в области создания принципиально новых компьютеров. Они разработали способ управления магнитными свойствами ультратонких материалов, похожий на включение и выключение света выключателем.

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Эта технология может привести к созданию компьютеров, обладающих невиданной ранее скоростью, энергоэффективностью и способностью решать задачи, которые являются невыполнимыми для современных компьютеров.

В частности, такие компьютеры могут совершить революцию в машинном обучении и обработке сложных данных, с которыми не справляются ни традиционные, ни даже квантовые компьютеры.

В отличие от традиционных компьютеров, которые используют биты, хранящие информацию в виде 0 или 1, новые устройства могут работать с вероятностными битами. Значение вероятностного бита может находиться в состоянии между 0 и 1, что открывает принципиально новые возможности для обработки информации.

Исследователи считают, что их разработка станет основой для создания принципиально новых типов компьютеров, которые превзойдут существующие по всем параметрам, положив начало новой эпохе вычислительных технологий.

По словам ученых, такие компьютеры смогут решать задачи, которые кажутся невозможными сегодня. Например, они смогут значительно ускорить процессы разработки новых материалов и лекарств, а также совершить прорыв в области искусственного интеллекта.