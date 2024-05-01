Названы самые мощные среднебюджетные смартфоны

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали список самых мощных и недорогих Android-смартфонов апреля.

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Лидером признан OnePlus Ace 3V с чипом Snapdragon 7+ Gen 3, который в среднем набирает в AnTuTu 1,44 млн баллов. Для сравнения, самый мощный Android-смартфон, игровой Asus ROG Phone 8 Pro, набрал 2,12 млн баллов. В топ-3 также вошли новый Realme GT Neo6 SE с аналогичным чипом (1,42 млн) и Redmi K70E (1,37 млн) на базе чипа MediaTek Dimensity 8300 Ultra.

За ними следуют Realme GT Neo5 SE (1,14 млн) и Redmi Note 12 Turbo (1,13 млн), за производительность которых отвечает чип Snapdragon 7+ Gen 2.

С шестого по девятое места расположились устройства на базе чипа MediaTek Dimensity 8200. Среди них: Oppo Reno 11 (994 тыс.), iQOO Neo7 SE (968 тыс.), iQOO Z8 (968 тыс.) и Redmi Note 12T Pro (885 тыс.) с разогнанной версией процессора в виде Dimensity 8200 Ultra.

Закрывает апрельский топ OnePlus Ace на базе еще более старого чипа Dimensity 8100 Max, который набрал в среднем 881 тыс. баллов по итогу тестирования в бенчмарке AnTuTu.