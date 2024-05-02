На Синайском полуострове нашли развалины загородного дворца фараона Тутмоса

Развалины здания, которое было построено в XV веке до нашей эры во время правления фараона Тутмоса Третьего в Египте, было обнаружено археологической группой на севере Синайского полуострова.

Об этом сообщил глава Управления древностей Синая профессор Хишам Хусейн.

"Само здание использовалось, как дворец, в котором фараон останавливался на отдых при посещении региона у восточных границ своих владений на севере Синайского полуострова", - пояснил профессор.

Он уточнил, что по архитектурным особенностям строения, в частности, наличию двух больших залов с колоннами для приема гостей с несколькими отдельными комнатами в каждом стало ясно, что здание предназначалось для важной особы.

По характерному орнаменту на керамических черепках, обнаруженных неподалеку от дворца, эксперты установили, что он был возведен во времена Тутмоса Третьего. А найденные в самом здании несколько амулетов в виде жуков-скарабеев, на которых выгравировали имя этого фараона, подтвердили версию. Специалисты полагают, что Тутмос Третий лично посещал этот дворец в ходе нескольких военных кампаний, которые велись Древним Египтом на Синайском полуострове с целью расширения территории государства на восток.

В более поздние времена дворец, расположенный в местечке Тель-Хабва, был по периметру укреплен массивной стеной с главными воротами на ее восточной стороне. К самому зданию было пристроено несколько комнат бытового назначения.

Фараон XVIII династии Тутмос Третий правил Древним Египтом с 1490 по 1436 годы до нашей эры. Он известен как фараон-завоеватель, в период его правления территория государства стала максимальной. Влияние Египта при Тутмосе Третьем распространялось на земли современных Сирии и Ливана, на юге - на северные районы Судана и Эритрею.