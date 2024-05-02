Чем древний Марс похож на современную Землю

Оборудование, установленное на борту марсохода NASA Curiosity, показало большое количество марганца в отложениях, которые когда-то были дном озера, а сейчас находятся в одном из кратеров Марса. Его оказалось даже слишком много, чем может появиться при такой атмосфере, какая сейчас окружает планету, сообщает Лос-Аламосская национальная лаборатория США.

© NASA/JPL-Caltech/MSSS

Выявить специфичный состав отложений на дне кратера Гейла позволил прибор ChemCam, разработанный сотрудниками лаборатории и их французскими коллегами. Встроенный лазер направляется на поверхность камня, из-за мощного воздействия появляется небольшой участок плазмы, ее параметры считываются прибором и используются для оценки состава горных пород.

Благодаря регулярным анализам горных пород, ученые смогли понять, что повышенный уровень оксидов марганца содержится не по всей поверхности планеты, обследованной Curiosity. Он обнаружен пока только в отложениях песка и, предположительно, ила в зоне, которую сейчас ученые считают бывшим дном озера.

«Окиси марганца сейчас трудно сформироваться на поверхности Марса, поэтому мы не ожидали обнаружить его в таких высоких концентрациях в этих отложениях. Но на Земле подобные отложения возникают постоянно из-за высокого содержания кислорода в нашей атмосфере, который поставляют организмы в результате фотосинтеза, а также из-за микробов, которые помогают катализировать реакции окисления марганца», — поясняет ведущий автор исследования Патрик Гасда.

Особо примечательно, что на Земле особенно много подобных соединений марганца содержится в отложениях на мелководье озер и у береговой полосы. То есть, в таких же местах, как и обнаруженные марсианские оксиды. И возможно, что эта находка указывает: миллионы лет назад Марс был удивительно похож на Землю.

Более того, на нашей планете окисление марганца напрямую связано с жизнедеятельностью микробов: они получают благодаря этому процессу много энергии. А значит, если когда-то на Марсе была жизнь, повышенное содержание марганца могло быть источником энергии и для нее.