AstraZeneca признала, что ее вакцина от COVID может вызвать летальное заболевание

Британо-шведская фармкомпания AstraZeneca признала, что её вакцина против COVID-19 может вызвать заболевание, способное привести к летальному исходу. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на судебные документы.

Как уточняет издание, компания заявила, что препарат вызывает симптомы в виде тромбоза и уменьшения количества тромбоцитов. Заболевание приводит к летальному исходу примерно в 20% случаев.

The Telegraph передаёт, что 51 человек уже подал иск в суд против AstraZeneca. По меньшей мере 158 человек пострадали от вакцины Oxford-AstraZeneca. Правительственная программа Великобритании выплатила компенсацию в размере около 149,8 тыс. долларов в каждом случае. Государственный регулятор лекарственных средств связал 81 случай смерти в Британии с вакциной, ещё более 100 человек серьёзно пострадали.

В Германии 62-летний мужчина вакцинировался от ковида 217 раз, учёные взяли его кровь для изучения.