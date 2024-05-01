Ученые предупредили о риске глобального нашествия термитов-вредителей

Бельгийские ученые из Свободного университета Брюсселя предупредили о возможности глобального нашествия инвазивных (чужеродных) термитов, способных поселиться в крупных городах по всему миру. Исследование опубликовано в научном журнале Neobiota.

Как показал анализ, по мере повышения температуры и изменения климата насекомые-вредители получат шанс обосноваться в мегаполисах умеренного пояса, таких как Париж, Брюссель, Нью-Йорк, Лондон или Токио.

Термиты могут добираться до удаленных точек мира благодаря международной торговле, прячась в деревянной мебели и других товарах.

«Одиночная колония термитов, укрывшаяся внутри небольшого куска дерева, может тайно переехать из Вест-Индии в вашу квартиру в Каннах. Она способна скрываться в мебели на борту яхты, пришвартованной у пристани Каннского кинофестиваля», — говорят исследователи.

Ученые призывают политиков и обычных граждан принять меры для защиты домов и инфраструктуры от термитов. На сегодня ущерб, наносимый этими насекомыми, оценивается в $40 млрд в год.

Ранее исследователи выяснили, как термитам удается строить невероятно сложные с инженерной точки зрения конструкции.