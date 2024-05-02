Представлен топ-10 самых мощных смартфонов за апрель 2024 года

ТОП-10 самых мощных смартфонов за апрель 2024 года
Разработчики бенчмарка AnTuTu поделились рейтингом производительности флагманских Android-смартфонов за апрель текущего года. Список составляют устройства, базирующиеся на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, за исключением лидера (в топ попадают смартфоны, которые тестировались бенчмарком не менее 1000 раз).
Первую позицию нового рейтинга занимает ASUS ROG Phone 8 Pro, набравший 2 120 210 баллов. Это единственный гаджет апрельского списка, который работает на базе SoC Snapdragon 8 Gen 3. На втором и третьем месте расположились iQOO 12 (2 090 252 балла) и Red Magic 9 Pro+ (2 080 678 баллов) соответственно.
ТОП-10 самых производительных флагманских Android-смартфонов за апрель 2024 года:
- ASUS ROG Phone 8 Pro – 2 120 210 баллов;
- iQOO 12 – 2 090 252 балла;
- Red Magic 9 Pro+ – 2 080 678 баллов;
- Vivo X Fold 3 Pro – 2 070 888 баллов;
- Vivo X100 Pro – 2 055 987 баллов;
- iQOO 12 Pro – 2 043 315 баллов;
- iQOO Neo9 Pro – 2 041 988 баллов;
- OPPO Find X7 Ultra – 2 025 133 балла;
- Vivo X100 – 2 024 672 балла;
- OnePlus 12 – 2 016 227 баллов.