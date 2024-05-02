Представлен топ-10 самых мощных смартфонов за апрель 2024 года

Разработчики бенчмарка AnTuTu поделились рейтингом производительности флагманских Android-смартфонов за апрель текущего года. Список составляют устройства, базирующиеся на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, за исключением лидера (в топ попадают смартфоны, которые тестировались бенчмарком не менее 1000 раз).

© MobiDevices

Первую позицию нового рейтинга занимает ASUS ROG Phone 8 Pro, набравший 2 120 210 баллов. Это единственный гаджет апрельского списка, который работает на базе SoC Snapdragon 8 Gen 3. На втором и третьем месте расположились iQOO 12 (2 090 252 балла) и Red Magic 9 Pro+ (2 080 678 баллов) соответственно.

ТОП-10 самых производительных флагманских Android-смартфонов за апрель 2024 года: