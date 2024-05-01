Названы три лучших и проверенных смартфона Realme, продаваемые в России

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших смартфонов компании Realme, которые рекомендуются к покупке весной 2024 года.

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Список открывает бюджетный Realme C67, который при цене от 12,2 тыс. руб. предлагает 6,72-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. В смартфоне используется бюджетный чип Snapdragon 685, а основная камера представлена датчиком на 108 Мп. Среди прочих особенностей выделяют аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, наличие защиты от влаги и пыли по стандарту IP54, NFC для бесконтактной оплаты и разъема для наушников.

На втором месте оказался Realme 12 Pro+, с 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с изогнутыми гранями, разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Смартфон выделяется своими камерами: основным датчиком на Sony IMX890 на 50 Мп, перископическим телеобъективом на 64 Мп и ультраширокоугольным модулем с разрешением 8 Мп. За производительность новинки отвечает чип Snapdragon 7s Gen 2, а аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 67 Вт. Также заявлено наличие защиты от брызг воды и пыли по стандарту IP65, NFC и стереодинамиков. В России эту модель можно найти по цене от 36,6 тыс. руб.

Закрывает подборку мощный Realme GT3 по цене от 51,9 тыс. руб. с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и самой быстрой на рынке зарядкой мощностью 240 Вт, которая восполняет аккумулятор на 4600 мАч всего за 9,5 минут. Устройство оснащается AMOLED-дисплеем на 6,74 дюйма с разрешением 1.5K и частотой 144 Гц. Основная камера Sony IMX890 на 50 Мп дополнена ультраширокоугольным модулем на 8 Мп и микроскопом с разрешением 2 Мп. Эта модель выделяется наличием 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти, NFC и стереодинамиков.

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