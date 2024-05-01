Ученый: «Праздничная» вспышка на Солнце не вызовет магнитную бурю

На Солнце произошла сильная вспышка, однако она не вызовет магнитную бурю. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, передает РИА «Новости».

«Зарегистрирована довольно крупная вспышка, которая не достигла высшего балла, но очень близка к нему. Событие произошло на самом краю Солнца (на западном лимбе), откуда, в целом, воздействие на Землю очень ограничено», – сообщил ученый.

По имеющимся данным, после вспышки не было выброса массы в сторону Земли. В результате ей присвоили очень низкую эффективность, менее 10%.

«Последствий после него не ждем и, в целом, подтверждаем свой прогноз на умеренно спокойную праздничную неделю», – добавил Богачев.

Ранее астрономы сообщили о редком явлении, зафиксированном на Солнце: на поверхности звезды произошли четыре вспышки одновременно.