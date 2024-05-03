В Google Фото появится автоматическое улучшение качества видео

Google разработала интересное нововведение для своего сервиса Google Фото — функцию интеллектуального улучшения видео.
Пользователи смогут значительно повысить качество своих видеозаписей всего одним нажатием на экран, благодаря опции «Улучшить ваше видео».
Разработчики из Google внедрили возможность автоматической коррекции яркости, цветового баланса, контраста и насыщенности видео. Новая кнопка улучшения появится в интерфейсе редактора рядом с функцией стабилизации изображения.
Интересный момент — обработка видео будет происходить непосредственно на устройстве пользователя.
Это значит, что время обработки может варьироваться в зависимости от производительности устройства. К тому же, приложение автоматически скачает видео на устройство, если оно изначально не хранилось на нём.
Ожидается, что Google представит эту функцию на ближайшем мероприятии Google I/O, где будут объявлены и другие обновления для сервисов компании.