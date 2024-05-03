В Google Фото появится автоматическое улучшение качества видео

Google разработала интересное нововведение для своего сервиса Google Фото — функцию интеллектуального улучшения видео.

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Пользователи смогут значительно повысить качество своих видеозаписей всего одним нажатием на экран, благодаря опции «Улучшить ваше видео».

Разработчики из Google внедрили возможность автоматической коррекции яркости, цветового баланса, контраста и насыщенности видео. Новая кнопка улучшения появится в интерфейсе редактора рядом с функцией стабилизации изображения.

Интересный момент — обработка видео будет происходить непосредственно на устройстве пользователя.

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Это значит, что время обработки может варьироваться в зависимости от производительности устройства. К тому же, приложение автоматически скачает видео на устройство, если оно изначально не хранилось на нём.

Ожидается, что Google представит эту функцию на ближайшем мероприятии Google I/O, где будут объявлены и другие обновления для сервисов компании.