Вооруженные силы Южной Кореи ограничат использование iPhone

Военное руководство Республики Корея планирует с июня ограничить использование смартфонов iPhone внутри зданий штабов Армии, ВМС и ВВС в комплексе Керёндэ в провинции Чхунчхон-Намдо, но запрет не связан с брендом как таковым. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Министерстве обороны Республики Корея.

"Это правда, что военные штабы [видов вооруженных сил] планируют с июня запретить использование смартфонов iPhone. Усиление мер безопасности допускается на всех уровнях по усмотрению командиров (командующих видами вооруженных сил)", - сказали в пресс-службе. "Министерство национальной обороны не накладывало запрет на какую-либо конкретную марку смартфонов, но будет продолжать рассматривать способы усиления безопасности в будущем", - подчеркнули в ведомстве.

В апреле газета The Korea Herald со ссылкой на источники сообщила, что южнокорейские военные рассматривают возможность введения полного запрета на использование смартфонов американской компании Apple внутри военных зданий из-за опасности утечек секретной информации.

Специальное приложение

По данным издания, запрет не касается смартфонов на базе Android, в том числе южнокорейской компании Samsung, поскольку они позволяют установку специального приложения, разработанного для южнокорейских военных в целях безопасности. Оно среди прочего ограничивает использование камеры и микрофона, его установка обязательна, чтобы пронести телефон на военные объекты. Как указывала газета, Apple не дает разрешения сторонним приложениям управлять встроенными функциями гаджета, за исключением камеры.

The Korea Herald также цитировало внутренний документ штаба ВВС, в котором говорилось о полном запрете с 1 июня гаджетов с функцией звукозаписи, но без возможности установки специального приложения. Речь также идет о смарт-часах и других умных гаджетах. Такое решение было принято после совещания штабов Армии, ВМС и ВВС. С апреля в тестовом режиме запрет действовал в штабе сухопутных войск, пишет газета.

Ранее рассматривалось возможное расширение запрета на все нижестоящие подразделения, говорилось в документе ВВС. Издание предположило, что в будущем правило может распространиться за пределы комплекса Керёндэ на все военные подразделения в стране.

В расположенном в Сеуле Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея - высшей командной инстанции ВС страны - до 2020 года действовал полный запрет на пронос телефонов внутрь зданий. Комитет тогда пошел на послабление и разрешил использование смартфонов при условии установки приложения, но владельцы iPhone были вынуждены оставлять гаджет на входе.