Магнитная буря на Земле усилилась после вспышек на Солнце

Мощность магнитной бури, которая обрушилась на Землю 2 мая, значительно возросла после вспышек на Солнце. Об этом сообщили ТАСС в центре мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).

По данным ученых, сейчас ей присвоен уровень G3, означающий "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

При буре такого уровня может требоваться корректировка напряжения в энергосистемах, есть риск "закипания" масляных трансформаторов и ложных тревог в предохранительных системах. Также она способна нарушить спутниковую и низкочастотную радионавигацию, а также высокочастотную радиосвязь. В средних широтах возможны полярные сияния.

Как свидетельствуют данные мониторинга космической погоды, во время одной из вспышек (М2.3/SF) 1 мая произошел выброс корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. Первоначально специалисты предполагали, что буря накроет Землю 3 мая, но она пришла на планету на день раньше.

Напомним, солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X (минимальный - A0.0). При переходе к следующей букве мощность увеличивается сразу в десять раз.

Сопровождаются вспышки выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, провоцируют возмущение магнитного поля (магнитную бурю).