Искусственные алмазы теперь можно получить всего за 150 минут

Кардинально изменить ситуацию на рынке искусственных алмазов способна технология, предложенная учеными Южной Кореи. Цена синтетических драгоценностей может упасть в разы.

© Российская Газета

Напомним, чтобы получить самые твердые красивые и дорогие минералы, природа "создает" на глубине около 200 километров очень высокое давление и температуру около 1000 градусов Цельсия. Добывать этот драгоценный материал очень сложно, поэтому он и стоит больших денег.

Ученые научились делать из углерода искусственные алмазы. Сегодня существует несколько технологий. Причем каждая в разных вариантах повторяет природу: требует нагрева выше 1000 градусов и давления, как в глубинах Земли. Правда, на создание синтетических алмазов уходит не миллиард лет, а несколько недель. Корейские ученые смогли сократить это время до 150 минут. А настоящим прорывом стала революционное изменение самой технологии. Хотя для создания алмазов все еще требуется температура около 1000 градусов, но давление удалось снизить в десятки тысяч раз - до 1 атмосферы, как на уровне моря! Именно благодаря этому во много раз сократилось время рождения драгоценности.

Ученые считают, что в будущем они смогут добиться еще более впечатляющих результатов. Например, они намерены получить больше алмазов, просто увеличив поверхность для образования алмазной пленки.

Статья о новой технологии опубликована в журнале Nature.