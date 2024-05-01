Будильник на iPhone перестал работать

Пользователи iPhone столкнулись с новой проблемой: будильники их гаджетов не срабатывают должным образом. После череды жалоб на TikTok и других социальных платформах, Apple подтвердила наличие проблемы и уже начала работать над исправлением этого бага.

© MobiDevices

В официальном заявлении компании не раскрывается подробная информация о том, что вызвало ошибку или почему она затрагивает одних пользователей, но не затрагивает других. В социальных сетях некоторые пользователи обнаружили, что проблема связана с функциями Attention Aware на iPhone. Данная функция разработана таким образом, что, если пользователь смотрит на своё устройство, громкость оповещений снижается. Вероятно, Attention Aware на iPhone работает неправильно и ошибочно распознает лицо ночью.

Некоторые пользователи, столкнувшиеся с такой проблемой, сообщают, что отключение функции «Требование внимания для Face ID» избавило их от бага. Чтобы сделать это самостоятельно, необходимо перейти в «Настройки» -> «Face ID и код-пароль», а затем отключить «Требование внимания для Face ID».

Сама Apple рекомендует перепроверить выбранные сигналы оповещения в разделе «Звуки и тактильные ощущения» в настройках и предупредила, что любые iPhone в режиме ожидания должны оставаться неподвижными в течение ночи, чтобы работать правильно.