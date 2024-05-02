Пользователи Windows 11 отказываются от нее в пользу старых ОС

Пользователи второй месяц подряд отказываются от Windows 11. Об этом со ссылкой на исследование аналитической компании Statcounter сообщает портал iXBT.
Снижение рыночной доли операционной системы Windows 11 наблюдается уже второй месяц подряд — число ее пользователей сократилось с 28,16% в феврале до 25,65% в апреле. При этом Windows 10, чья поддержка скоро будет прекращена в следующем году, продемонстрировала рост на 0,96%, вновь преодолев отметку в 70,03% — впервые с сентября 2023 года.
Такой массовый отток пользователей от Windows 11 является необычным явлением на данном этапе ее жизненного цикла. Даже менее успешные версии, такие как Windows 8 и 8.1, начали терять пользователей только после выпуска Windows 10. Сейчас ситуация складывается обратная — пользователи отказываются от актуальной ОС в пользу прошлого поколения.
В то же время доля Windows 7 снизилась на 0,04%, достигнув 3%, в то время как Windows 8 и 8.1 показали небольшой рост на 0,08% и 0,09%, достигнув 0,36% и 0,53% соответственно.
Поддержка Windows 10 прекратится 14 октября 2025 года, а пользователи, которые захотят получать патчи безопасности, будут вынуждены платить Microsoft за каждый месяц использования ОС.