Пользователи Windows 11 отказываются от нее в пользу старых ОС

Пользователи второй месяц подряд отказываются от Windows 11. Об этом со ссылкой на исследование аналитической компании Statcounter сообщает портал iXBT.

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Снижение рыночной доли операционной системы Windows 11 наблюдается уже второй месяц подряд — число ее пользователей сократилось с 28,16% в феврале до 25,65% в апреле. При этом Windows 10, чья поддержка скоро будет прекращена в следующем году, продемонстрировала рост на 0,96%, вновь преодолев отметку в 70,03% — впервые с сентября 2023 года.

Такой массовый отток пользователей от Windows 11 является необычным явлением на данном этапе ее жизненного цикла. Даже менее успешные версии, такие как Windows 8 и 8.1, начали терять пользователей только после выпуска Windows 10. Сейчас ситуация складывается обратная — пользователи отказываются от актуальной ОС в пользу прошлого поколения.

В то же время доля Windows 7 снизилась на 0,04%, достигнув 3%, в то время как Windows 8 и 8.1 показали небольшой рост на 0,08% и 0,09%, достигнув 0,36% и 0,53% соответственно.

Поддержка Windows 10 прекратится 14 октября 2025 года, а пользователи, которые захотят получать патчи безопасности, будут вынуждены платить Microsoft за каждый месяц использования ОС.