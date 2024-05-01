Предложен ключ к расшифровке манускрипта Войнича

История манускрипта Войнича продолжает волновать мир науки и криптографии, считают его своего рода «святым Граалем».

Расшифровать текст, написанный на неизвестном языке, до сих пор никому не удалось, сообщает «РИА Новости».

Манускрипт состоит из 240 страниц, записанных на тонком пергаменте, но автор этого таинственного произведения остается загадкой. В начале XX века артефакт попал в руки Вильфреда Войнича. Исследователи заметили, что почерк в документе отличается, что может свидетельствовать о работе нескольких авторов.

Среди содержания манускрипта – изображения растений, диаграммы и обнаженные женщины. Ученые из университета Австралии предположили, что изображения могут иметь связь с секретами сексологии и гинекологии, а также быть частью «секретного алфавита».

Хотя смысл текста остается загадкой, некоторые исследователи считают центральный рисунок, обозначенный как женский половой орган, ключом к разгадке. Розетки, изображенные на манускрипте, могут быть связаны с анатомией женской репродуктивной системы.

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