Мобильный интернет смогли разогнать до 100 гигабит в секунду

Ученые из Японии создали первое в мире высокоскоростное беспроводное устройство 6G, способное передавать данные со скоростью в 20 раз быстрее, чем 5G.

Такая скорость передачи данных эквивалентна передаче пяти HD-фильмов по беспроводной сети в секунду и в 500 раз превышает среднюю скорость 5G T-Mobile в США, пишет МК.

Ранее "СП" писала, что компания Google выпустила Android-приложение Gemini, позволяющее взаимодействовать с одноимённой нейросетью компании. Данный программный продукт мог использоваться на устройствах с Android 12 и более поздними версиями операционной системы. Однако теперь разработчики расширили поддержку приложения Gemini до более старых версий платформы — Android 10 и Android 11.