В небе над Украиной заметили объект, похожий на метеорит

Объект, похожий на метеорит, зафиксировали в небе над Украиной в ночь на 1 мая. Об этом сообщил украинский "24-й канал".

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Утверждается, что свидетелями неопознанного объекта в небе стали жители нескольких областей на востоке Украины. На опубликованном в Telegram-канале телеканала видео зафиксировано, как неизвестный объект, похожий на метеорит, на несколько секунд озарил небо зеленым свечением, а затем скрылся за горизонтом.

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Официальных комментариев по поводу неопознанного объекта в украинском воздушном пространстве пока нет.